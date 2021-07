A Trieste l’ultima amichevole pre campionato.

Come riporta il quotidiano “Il Piccolo”, sabato 14 agosto andrà in scena al “Nereo Rocco” di Trieste un’amichevole che vedrà opposti Milan e Panathinaikos. Le due squadre si affronteranno ad una settimana dall’inizio del campionato per un match internazionale che è anche un regalo per la città.

Parole di soddisfazione ed entusiasmo da parte dell’assessore Giorgio Rossi. Torna a Trieste un evento che premia una città da tempo orfana del grande calcio: “Speriamo che lo stadio sia aperto a quanto più spettatori possibile, e che sia degno delle due rivali, perché la squadra greca è una squadra tosta. Il Milan sta diventando una bella squadra che dimostra anche un nuovo modo di interpretare il calcio in termini economici difronte a questa grande crisi. Cambiamenti e prospettive per un calcio diverso, totale, che coinvolgerà tutte le grandi squadre d’Europa”.