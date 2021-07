Affare fatto: il giocare è atteso tra oggi e domani a Milano

Ormai è fatta, il giocatore sarà presto ufficialmente rossonero. Previsto tra oggi e domani l’arrivo a Milano per le visite mediche.

GIROUD IN ARRIVO A MILANO

Dopo l’accordo trovato col giocatore e col Chelsea, manca solo l’ufficialità per vedere Giroud in rossonero. Al Chelsea sarà dato un indennizzo di circa un milione di euro (più bonus); l’accordo col giocatore prevede un biennale con opzione per il terzo anno.

Dopo averlo inseguito già da gennaio, Giroud è pronto ad essere ufficialmente rossonero. Come riporta Sport Mediaset, previsto tra oggi e domani l’arrivo a Milano per visite mediche e firma sul contratto.