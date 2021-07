Anche Trevisani lascia Sky: le sue parole

Dopo Adani, anche Riccardo Trevisani lascia Sky. Lo ha annunciato tramite un post su Instagram:

“Ho messo piede a Sky il 31 luglio 2004. Saluto e ringrazio il 31 luglio 2021. 17 anni. Splendidi. Infinite dirette in studio e sui campi. Mille dirette gol. 1325 telecronache. 279 condivise con un amico come @leleadani. Un percorso lunghissimo, di crescita e di lavoro. Il grazie va a @skysport e a chi mi ha permesso di mettere passione ed entusiasmo al servizio di chi ascolta.

Facciamo un lavoro bellissimo e complesso. Giudicato spesso con pochi argomenti (su tutti il tifo) e molta fretta.

Ho scelto tre highlights di questi 17 lunghi anni, perche sono stati tre momenti incredibili, indimenticabili e ingestibili, che certificano la passione per questo sport e per questo lavoro.

Non si può piacere a tutti. Lavorare per Sky, invece, mi e’ piaciuto un sacco.

A presto”.

Stando a quanto riferito da Nicolò Schira Trevisani sta per passare a Mediaset, dove prenderà il posto di Pierluigi Pardo.

Si accende anche il mercato televisivo. Sky Sport perde pezzi: Riccardo Trevisani lascia e passerà a Mediaset al posto di Pierluigi Pardo (in causa con l’azienda dopo la doppia firma con Dazn) — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 31, 2021