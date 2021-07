Annullate le visite medico sportive di Fodé Ballo-Tourè: il motivo

Secondo fonti vicine alla nostra redazione, le visite di Ballo-Tourè previste oggi sono state annullate perché alcuni dettagli sono ancora da perfezionare.

Il Milan attendeva il giocatore del Monaco nella notte per le visite mediche da effettuare in mattinata. Il terzino sinistro classe ’97 non ha ancora messo piede in città.

Rimandato, quindi, l’approdo in rossonero del giovane esterno. Il club di via Aldo Rossi aveva la convinzione di poter terminare già oggi la trattativa e inserire così un’altra pedina nella rosa di Stefano Pioli. Così non sarà e si vedrà quindi nei prossimi giorni il da farsi.