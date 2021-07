Apertura del Cska Mosca per Vlasic: ecco la richiesta

Nonostante la conferma sulla trequarti di Brahim Diaz, il Milan continua ad essere alla ricerca di un giocatore da poter alternare al fantasista spagnolo appena riscattato dal Real Madrid.

Il trequartista, dunque, resta una priorità non uno sfizio. Per questo motivo la dirigenza rossonera continua a monitorare diversi profili per la trequarti, tra i tanti: Marcel Sabitzer, Hakim Ziyech, Isco e infine Nikola Vlasic.

Proprio quest’ultimo non dispiacerebbe a mister Pioli. Il centrocampista croato di proprietà del Cska Mosca, infatti, è nelle primissime posizioni di preferenza e avrebbe un valore di mercato che si aggira attorno ai 30 milioni.

Secondo quanto riporta Tuttosport, però, se inizialmente il club russo era inflessibile sulla richiesta dei 30 milioni secchi (clausola per i club esteri) per il loro gioiellino, ora avrebbe aperto ad un prestito con obbligo di riscatto fissato sempre sui 30 milioni di euro.

Il Milan, d’altro canto, vorrebbe acquisire il giocatore in prestito ma con diritto di riscatto, in modo tale da non essere obbligata a sborsare i 30 milioni nella prossima stagione. Tuttavia, nonostante la forte volontà del fantasista croato di giocare con i colori rossoneri, trattare con il club russo non sarà facile, ma si attendono aggiornamenti.