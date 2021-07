Il derby non finisce mai. Nonostante Donnarumma non sia più il portiere del Milan, gli strascichi della stracittadina milanese si fanno comunque sentire. Durante il quarto di finale tra Italia e Belgio, in pieno recupero, il Belgio usufruisce di un rigore generoso. Sul dischetto l’interista Romelu Lukaku che spiazza l’ex milanista Gigio Donnarumma.

E li che il “derby” si prende la scena. Lukaku zittisce platealmente Donnarumma che proseguiva con le proteste per il rigore subito.