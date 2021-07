Berardi obiettivo per la fascia: il Sassuolo ha fissato il prezzo

Domenico Berardi è uno degli obiettivi del Milan per la fascia destra, dove bisognerà necessariamente fare un acquisto importante. Saelemaekers ha dimostrato di essere affidabile quando chiamato in causa, ma per la Champions League serve qualcosa in più. Per questo motivo la dirigenza rossonera sta seguendo vari profili, tra cui appunto l’esterno della Nazionale italiana.

La richiesta

Berardi è attualmente impegnato agli Europei con la maglia dell’Italia, con cui non sta di certo sfigurando. L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha confermato nella giornata di ieri che non ci sono stati contatti ufficiali con il Milan per il giocatore. Solo un interesse, quindi, ma nel frattempo i neroverdi hanno fissato il prezzo per lui. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la richiesta per Berardi è di almeno 40 milioni. Una cifra molto alta che, ovviamente, spaventa il Milan. Sull’esterno della Nazionale c’è anche l’interesse di alcuni club inglesi, tra cui il Leicester.