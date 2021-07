Brocchi: “La mia esperienza al Milan? Ecco cosa ne penso”

Christian Brocchi, intervenuto a Tuttosport, ha parlato della sua breve esperienza al. Milan. Le parole:

“Rimpianti nel Milan? No, io penso di non potere considerare nemmeno quell’avventura come una vera e propria esperienza, perché sono subentrato a due mesi e mezzo dalla fine, quando c’erano già grandissime difficoltà. L’unico rimpianto che ho è per la finale di Coppa Italia persa contro la Juve, a mio parere è stata una sconfitta immeritata”.