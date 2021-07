Come spiega il Sole 24 Ore in edicola oggi, arrivano brutte notizie per Sky Sport.

La nota emittente televisiva dovrà, infatti, rinunciare agli highlights delle gare del week end.

La Lega Serie A ha deciso di non mettere all’asta i diritti per mostrare tali highlights, e Sky dovrà quindi accontentarsi di mostrare le azioni salienti soltanto delle 3 partite di cui detiene i diritti in co-esclusiva.