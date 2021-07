Calciomercato, altre due big sul talento: un altro problema, oltre al prezzo

Uno dei profili che più stuzzica la dirigenza del Milan è quello di Mikkel Damsgaard, giovane centrocampista della Sampdoria, rivelazione della scorsa Serie A. Veloce e dotato di un dribbling secco, sta brillando anche a Euro 2020 con la Danimarca.

Già un gol e un assist nella competizione continentale in atto; e degli sprazzi di talento cristallino. Insomma ha già fatto molto e, secondo Tuttosport, diversi top club europei lo hanno addocchiato, tra cui, oltre il Milan, Juventus e Barcellona. Quest’anno Damsgaard ha giocato principalmente da esterno, sia a destra che a sinistra, ma può fare anche ruoli diversi, come l’interno o il trequartista.

La società rossonera sta valutando se affondare il colpo. Il cartellino ha un costo molto alto: 30 milioni di euro. Ferrero è quindi pronto a scatenare una vera asta per ottenere una ingente plusvalenza dalla sua cessione, dopo aver acquistato il talento nordico per 6.7 milioni la scorsa estate. Il contratto di Damsgaard in blucerchiato scadrà nel 2024, fattore che incentiva il patron della Samp a sparare alto.

Dalle possibili cessioni di Hauge e Leao, il club milanista potrebbe mettere insieme la cifra giusta da reinvestire sul danese classe 2000. Ad oggi sono soltanto valutazioni, ma c’è da tenere in conto anche la spietata concorrenza per Damsgaard.