Il Milan segue Coutinho ma non è solo. Secondo quanto riportato da “ESPN”, sul brasiliano ci sarebbe anche un’altra big italiana. Si tratta infatti della Juventus di Massimiliano Allegri. La richiesta arriva proprio dal tecnico toscano, che apprezza il giocatore.

Per il momento, però, entrambe hanno effettuato solo semplici sondaggi per il trequartista blaugrana. Il Barcellona vuole vendere il giocatore in quanto non rientra più nei piani del club. I rossoneri hanno avviati i contatti nei giorni scorsi con l’agente: si potrebbe prospettare una sfida ad alto prestigio per il brasiliano.