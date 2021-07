Contatti con l’agente del giovane attaccante: le cifre

Mentre prosegue il mercato per costruire, dopo tanti anni, un Milan da Champions, i rossoneri guardano anche al futuro. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Massara sarebbe interessato al giovane Mohamed Daramy del Copenaghen.

Sull’attaccante classe 2002 ci sarebbe già l’interesse di altre squadre, Salisburgo su tutte, e il Milan è in contatto con il suo agente per capire gli eventuali margini per una trattativa. Il Copenaghen chiede circa 10 milioni di euro per Daramy, ma se i rossoneri vorranno fare un tentativo, dovranno prima chiudere per la cessione di Jens Petter Hauge, sul quale è forte l’interesse dell’Eintracht Francoforte.