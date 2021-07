Coppa Italia, Mediaset si aggiudica i diritti tv per le prossime tre stagioni

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Mediaset si è aggiudicata i diritti tv della Coppa Italia e della Supercoppa italiana per le prossime tre stagioni. Il noto gruppo, guidato da Pier Silvio Berlusconi, ha superato la concorrenza della Rai grazie ad un’offerta di 48,2 milioni di euro all’anno.

Un aumento di incassi notevole per la Lega Serie A, che riceverà il 37% in più rispetto al ciclo precedente (35 milioni per il 2018-2021). Restano alla Rai, invece, i diritti radiofonici, con una offerta da 400mila euro a stagione in media.

Con ogni probabilità, l’aumento cospicuo delle entrate è dovuto alla scelta del nuovo format. A partire dalla prossima stagione, infatti, le squadre di Serie A scenderanno in campo già dal mese di agosto. Inoltre i 6 turni della manifestazione si svolgeranno in gara unica ad eccezione delle semifinali.