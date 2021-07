Cutrone: “Ecco cosa è stato il Milan per me”

L’ex attaccante del Milan Patrick Cutrone, nel corso di un’intervista ai microfoni de Il Giornale, ha parlato del suo passato e quindi anche di Milan definendo il club rossonero non solo come la sua squadra del cuore ma come una vera e propria famiglia. Le sue parole:

“Il Milan, oltre ad essere la mia squadra del cuore, è stata anche la mia famiglia. Con i colori rossoneri sono cresciuto non solo dal punto di vista professionale e come calciatore ma anche come uomo. Sarò sempre grato a questa squadra per tutto ciò che mi ha dato”