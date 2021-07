Dal Belgio – Al Milan piace un giovane talento del Club Bruges

Il Milan non smette di visionare giovani talenti in giro per il mondo e stando a indiscrezioni provenienti dal Belgio, la società di Via Aldo Rossi avrebbe messo nel mirino un giovane talento del Club Bruges, club militante nella Pro League, la massima serie del campionato belga.

IL TALENTO

Secondo voetbal24.be. il nome in questione è quello di Ignace Van de Bremt, classe 2002 che può giocare sia da terzino destro che da difensore centrale. L’idea del Diavolo è quella di acquistarlo per una cifra intorno ai 3 milioni di euro per poi girarlo in prestito a club come Cremonese o Brescia, che hanno già manifestato il loro interesse.