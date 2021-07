Dalla Francia sono sicuri: il Milan su un talento francese

Dalla Francia, il portale footmercato.net, parla del forte interesse del Milan per un giovane talento francese classe 2003,Warren Bondo. Geoffrey Moncada, capo scout rossonero e da sempre attento al mercato dei talenti francesi, vorrebbe puntare su centrocampista del Nancy.

Warren Bondo, mediano dalle ottime doti tecniche e buona visione di gioco, a soli 17 anni ha già disputato 14 partite in prima squadra nella scorsa stagione. Qualche settimana fa è stato convocato dalla prima squadra per il ritiro estivo. Nel 2019 a soli 15 anni, ha firmato il suo primo contratto da professionista con l’AS Nancy-Lorraine, diventando il più giovane giocatore professionista nella storia del club.

Il suo contratto è in scadenza il prossimo anno e nonostante i tentativi di rinnovo da parte del Nancy, non verrà rinnovato. Dalla Francia sono certi che il Milan sia pronto a fare un’offerta per anticipare la folta concorrenza di club europei. La cifra che la società rossonera sarebbe pronta ad investire, dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni più bonus.