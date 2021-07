Dalla Russia: Vlasic vicinissimo al Milan

Il Milan sarebbe vicino all’acquisto di Nikola Vlasic. La notizia arriva direttamente dalla Russia in questi minuti, in cui si parlerebbe di un accordo tra i rossoneri e il CSKA Mosca, sulla base di 25 mln di euro più bonus.

In realtà, al momento non arrivano conferme in merito. Ieri sera Sky Sport ha parlato di un interesse da parte dei rossoneri verso il trequartista croato ma le richieste del club russo sarebbero alte.

Inoltre, il Milan sarebbe più propenso ad un prestito con diritto di riscatto, ma per il momento il CSKA fa muro e non vuole saperne. La notizia dalla Russia però potrebbe cambiare ovviamente gli scenari. Operazione comunque da monitorare, seguiranno aggiornamenti.