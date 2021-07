Dalot sul mercato: il prezzo dello United

Dopo l’arrivo di Sancho e la quasi ufficialità di Varane, il Manchester United deve ora far cassa con alcuni esuberi aventi in rosa. Stando a quanto riporta Espn i Red Devils avrebbero messo sul mercato ben otto calciatori. Tra questi ci sarebbe anche Diogo Dalot, obiettivo del Milan dopo la buona scorsa stagione disputata in prestito.

Per il portoghese però la squadra di Solskjaer chiede una cifra che si aggira tra i 18 e i 20 milioni di euro. Troppi per le casse rossonere che vorrebbero invece rinnovare il prestito per un’altra stagione.