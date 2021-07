Dopo la vittoria dell’europeo con la nazionale italiana Gianluigi Donnarumma si prepara per la sua nuova avventura lontano da Milano e dal Milan.

Il portiere neo campione d’Europa è arrivato nella sede del suo nuovo club, il Paris Saint Germain, per svolgere le riprese per l’annuncio ufficiale come nuovo giocatore del club francese.

L’ex portiere del Milan ha firmato un contratto fino a giugno 2026 con i vice campioni di Francia.