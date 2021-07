Donnarumma: “Vi svelo grazie a chi ho scelto il PSG”

Dopo la vittoria dell’Europeo da assoluto protagonista e l’addio al Milan, Gianluigi Donnarumma è pronto ad iniziare la sua nuova avventura all’ombra della Tour Eiffel. Il portiere, intervistato da PSG TV, ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a giocare nel club francese. Tra questi, il classe ’99, ha evidenziato come Gigi Buffon gli abbia dato manforte, elogiando la società in cui ha giocato per una stagione. Ecco un estratto delle sue parole:

“Ho sentito belle cose del club. Ho parlato con Buffon, che mi ha dato consigli a riguardo del PSG, mi ha parlato della sua storia e della bellezza di trovarsi qui. Sono molto felice che mi abbia detto quelle cose su Parigi. Sono state una spinta a venire qui. Sono felice e fiero di far parte di questo grande gruppo. Proveremo a vincere insieme“.