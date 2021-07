Dopo il colpo Tonali il Milan vuole anche un quarto centrocampista

Durante gli approfondimenti di calciomercato, ai microfoni di Sky si è parlato della trattativa ormai conclusa che porta Sandro Tonali ad essere un giocatore del Milan a tutti gli effetti.

La trattativa è risultata complicata ma l’accordo è stato trovato e i rossoneri hanno ottenuto lo sconto che desideravano rispetto a quanto era stato concordato un anno fa. Tra i fattori decisivi per la buona riuscita dell’operazione c’è stato anche il fatto che il calciatore sia stato disposto a ridursi l’ingaggio ed ora si attende solo l’ufficialità.

Il Milan, però, oltre a Tonali starebbe cercando sul mercato un altro centrocampista che possa fare da quarto “titolare” e il nome più caldo in questo momento è quello di Tiemoue Bakayoko. L’affare per il ritorno in rossonero del centrocampista francese, però, potrebbe chiudersi verso fine mercato e quindi non subito.