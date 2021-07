È fatta: lo spagnolo ritorna in rossonero

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha appena dato l’annuncio su Twitter con il suo famoso slogan “Here We Go!”: è fatta per il ritorno di Brahim Dìaz al Milan.

Lo spagnolo torna con la formula del prestito fino a giugno 2023 a 3 milioni a stagione, con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Il Real ha ottenuto l’inserimento di un diritto di recompra a 27 milioni.

Bentornato Brahim in rossonero!

