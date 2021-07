La Fiorentina punta un obiettivo del Milan: l’affare può farsi

Da ormai diverse settimane, il Milan ha messo gli occhi su Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona. L’esterno italiano ha disputato un’ottima stagione in Serie A, tanto che anche altri club – come il Napoli – hanno da tempo messo gli occhi su di lui.

Se n’è parlato inizialmente come principale indiziato per sostituire Hakan Calhanoglu sulla trequarti, anche se poi le intenzioni di Maldini e Massara sembrano essersi spostate su altri profili. Ma il giocatore continua a piacere, e non poco.

Nelle ultime ore, però, un’altra squadra di Serie A sembra essersi fatta seriamente sotto per portare sin da subito Zaccagni in casa. Si tratta della Fiorentina che, secondo quanto riferisce Calciomercato.com, avrebbe ricevuto una richiesta esplicita da parte del neo allenatore Vincenzo Italiano.