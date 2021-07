Gattuso: “Ecco cosa penso sui tecnici di Serie A”

Intervistato da Il Messaggero, l’ex tecnico di Napoli e Milan Gennaro Gattuso ha parlato del campionato di Serie A che ci apprestiamo a vivere.

La bandiera rossonera ritiene che nella nostra massima serie ci siano tutti i migliori allenatori italiani, che hanno vinto titoli prestigiosi in carriera, non nascondendo il rimpianto per non essere incluso fra questi, dopo quanto successo con la Fiorentina.

L’ex centrocampista calabrese, inoltre, si è detto ansioso di ritornare in panchina, caldeggiando l’ipotesi di allenare una nazionale.

Queste le sue parole nel dettaglio: “Quest’anno sarà proprio un gran bel campionato. Le big hanno cambiato quasi tutte in panchina, entrano in scena tecnici che hanno vinto. In serie A c’è il top, dovevo esserci anche io. Aspetto di ricominciare, non so quando. Sono pronto anche per una nazionale anche se mi piace più il lavoro quotidiano”.