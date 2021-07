Gazidis torna a parlare dopo la diagnosi e commuove i tifosi rossoneri

Ivan Gazidis deve affrontare la partita più importante della sua vita. La diagnosi di cancro alla gola non lo ha abbattuto ed è pronto ad affrontare questa grande sfida anche grazie al supporto dei tifosi rossoneri. Ai canali ufficiali del club ha rilasciato un’intervista che arriva al cuore di tutti i supporters:

Sto benissimo, sto lavorando tutti i giorni, faccio visite ed esami per iniziare la terapia ma la cosa più importante è che non vedo l’ora di tornare a Milano. Sono rimasto senza parole per l’affetto incredibile che ho ricevuto: dico grazie di cuore a tutti i tifosi, alla Curva Sud che ha fatto una cosa bellissima, all’Associazione dei Milan Club e dei piccoli azionisti che mi hanno scritto. Tutto questo mi da forza, è come un vento alle spalle che mi spinge avanti e tutto mi sembra più facile con questo supporto.

Ora capisco cosa sentono i giocatori quando San Siro è caldo: non vedo l’ora di vedere i tifosi allo stadio per riempirlo. Lo staff medico del club, in particolare Stefano Mazzoni, e gli infermieri del Centro Diagnostico Italiano sono fenomenali. Sono pronto per questa sfida.

La stagione sarà importante e stiamo tutti lavorando duramente per affrontare le sfide della squadra maschile e di quella femminile: vogliamo un inizio di stagione al top. Tornerò presto a Milano, sempre forza Milan!