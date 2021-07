Gazidis vola a New York per iniziare le cure

Il comunicato ufficiale del Milan, nel quale si dava la notizia del carcinoma alla gola con cui sta lottando l’ad rossonero Ivan Gazidis, ha scioccato tutti. Il diretto interessato ha voluto comunque tranquillizzare tutto l’ambiente definendo la malattia come curabile.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Gazidis sarebbe già volato in direzione New York per sottoporsi ad un ciclo di terapie in una clinica specializzata nella cura del cancro.

La struttura gli è stata consigliata dagli oncologi dell’ Istituto Europeo di Oncologia di Milano.