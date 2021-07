ULTIM’ORA – Giroud al Milan, fumata bianca in arrivo

Il matrimonio tra Milan e Olivier Giroud sembra ormai vicinissimo a compiersi. Come da Daniele Longo di calciomercato.com, si è ormai prossimi alla fumata bianca. Già da ieri sera era circolata la voce di una trattativa molto avanzata e dei continui contatti tra Chelsea e Milan con il club rossonero disposto anche a riconoscere al club londinese un indennizzo per liberare l’attaccante francese.

Nel pomeriggio si registrano ulteriori passi avanti verso una trattativa che potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. L’affare è ai dettagli finali. Giroud arriverà al Milan non a zero ma con un indennizzo. In queste ore si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli della cifra. Ultimo ostacolo prima della firma su un contratto biennale di 4 milioni a stagione.

Anche Manuele Baiocchini ai microfoni di SkySport pochi minuti fa ha confermato che Olivier Giroud è vicino a vestire la maglia rossonera. Un ulteriore dettagli è relativo all’indennizzo. Secondo il giornalista Sky, il Milan sarebbe pronto a riconoscere al Chelsea un indennizzo di poco inferiore ai 2 milioni di euro.

Manca ormai poco e Olivier Giroud sarà a tutti gli effetti il nuovo centravanti del Milan.