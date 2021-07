Gol, assist e giocate di classe: è stato eletto migliore in campo

Nella seconda sgambata della stagione il Milan ha battuto senza problemi il Modena per 5-0.

Nell’amichevole contro i gialloblù, però, un calciatore su tutti ha fatto la differenza: Brahim Diaz.

Lo spagnolo, con la maglia numero 10 sulle spalle, è stato eletto dalla Gazzetta dello Sport come migliore in campo: un gol e tanti spunti di qualità nella sua prima gara della stagione.

Ottima notizia per Pioli, dunque, che continua a lavorare per far entrare Diaz nell’undici titolare in vista del campionato – e della Champions League – che verrà.