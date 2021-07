Hauge non convocato per Nizza-Milan: partenza sempre più vicina

L’addio di Jens Petter Hauge dal Milan è ormai cosa certa. L’ultimo indizio, a confermare quanto scritto prima, riguarda la decisione di mister Stefano Pioli di non convocarlo per scelta tecnica nella gara amichevole di stasera contro il Nizza.

Con la sua partenza il Milan incasserebbe un buon bottino da investire sul mercato per altri ruoli e pezzi mancanti del campo. Le offerte per il norvegese non mancano con la dirigenza rossonera che sta valutando attentamente il da farsi.