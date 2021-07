Zlatan Ibrahimovic vuole tornare il più presto possibile. Dopo l’operazione al ginocchio, effettuata più di un mese fa, con la conseguente delusione di saltare il suo ultimo europeo, lo svedese sta lavorando senza sosta. Secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset’, Ibra starebbe cercando in tutti i modi di bruciare le tappe.

Il lavoro in palestra procede bene e, molto probabilmente, ai primi di agosto inizierà a lavorare sul campo. Se non ci saranno ulteriori complicazioni, Ibrahimovic potrebbe rientrare in tempo per l’inizio di campionato, ovvero contro la Sampdoria il 23 agosto. In ogni caso, comunque, non c’è fretta: il Milan ha preso Giroud e sta chiudendo Kaio Jorge. Le alternative allo svedese non mancano, quindi ha tutto il tempo a disposizione per recuperare senza alcuna forzatura eccessiva.