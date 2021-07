Il Manchester United fa scudo ad un suo giocatore, obiettivo del Milan

Il Milan non pensa solo al reparto offensivo, ma anche alla difesa. Venerdì è arrivata l’ufficialità della permanenza in rossonero di Davide Calabria, che ha rinnovato fino al 2025; e, sempre per quanto concerne l’out di destra, il Milan cerca un’alternativa al terzino italiano.

In quest’ottica, procede a rilento la trattativa per Diogo Dalot: come riporta il Corriere dello Sport, il portoghese rimane la first pick per questo ruolo, ma il Manchester United non sembra intenzionato ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto. Condizione che per il club rossonero è fondamentale: senza questa, la dirigenza milanista cambierà obiettivo.

Qualora appunto la società di via Aldo Rossi non riuscisse a concludere per il portoghese, Odriozola del Real Madrid sarebbe il secondo sulla lista; e come terzo nome c’è anche Serge Aurier del Tottenham, il cui contratto scadrà a giugno del 2022.