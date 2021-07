Il Milan ci prova per Ziyech: ma la formula non convince il Chelsea

Il Milan non molla Ziyech. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, il fantasista del Chelsea sta davvero stuzzicando le menti dei dirigenti rossoneri. I Blues, però, non sono convinti sulla formula. Il club di via Aldo Rossi infatti, vorrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto in stile Tomori.

Il club inglese, però, questa volta non sembra voglia privarsi così facilmente del trequartista marocchino, pagato la scorsa sessione estiva 40 mln di euro dall’Ajax. Di fatto, al momento non c’è stata nessuna proposta ufficiale, ma il Milan continua a fare le proprie valutazioni per portare a Pioli il numero 10 che possa far fare il salto di qualità alla rosa.