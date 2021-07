Il Milan ha promesso questo numero di maglia a Brahim Diaz

Brahim Diaz nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, nella giornata di domani infatti sono previste le visite mediche e la firma sul nuovo contratto.

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio però, c’è un importantissimo retroscena dietro la trattativa che sta portando nuovamente il gioiellino spagnolo alla corte del tecnico Stefano Pioli: “Il Milan ha proposto allo spagnolo di indossare quella maglia così pesante (la numero 10) come garanzia di essere al centro del progetto tecnico, nei momenti in cui la trattativa è rallentata. “Offriamogli il numero 10 per convincerlo definitivamente!” era la discussione durante i giorni più caldi” – le parole dell’esperto di mercato.

Brahim si appresta dunque ad indossare la maglia con il famoso “Diez” sulle spalle candidandosi automaticamente ad essere uno dei giocatori più importanti del Milan dei prossimi anni.