Il Milan interessato a Vlasic: lo sviluppo nell’affare

Nikola Vlasic è sulla lista del Milan per sostituire Calhanoglu, passato a parametro zero all’Inter. I rossoneri hanno individuato il trequartista del CSKA Mosca da tempo e possono essere favoriti per il suo acquisto ad una importante notizia che arriva dalla Russia.

La Gazzetta dello Sport rivela che lo Zenit San Pietroburgo si è fatto avanti per il calciatore ma il club moscovita non vuole rafforzare dei diretti rivali, anche perché le due tifoserie sono praticamente “nemiche”. Il Milan è quindi in vantaggio per il calciatore siccome il CSKA preferirebbe girarlo ai rossoneri.