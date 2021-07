Il Milan non molla Ilicic ma la richiesta dell’Atalanta spaventa

La trequarti rossonera necessita di un altro innesto dopo il rinnovo del prestito di Brahim Diaz. Gli occhi di Maldini si sono posati in quel di Bergamo dove in casa Atalanta c’è uno scontento di lusso: Josip Ilicic.

Tuttosport rivela che la pressione del Milan sullo sloveno è costante e il suo nome per i rossoneri è molto concreto. Tuttavia i primi sondaggi si sono scontrati con la richiesta dell’Atalanta di 8 milioni di euro, ritenuta eccessiva.

La speranza è che la situazione si possa sbloccare verso la fine del mercato quando la società bergamasca non avrà alcun interesse a mantenere in rosa un calciatore scontento. La trattativa non si preannuncia breve né facile.