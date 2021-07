Il Milan prepara l’offerta per il fantasista della Lazio

Quello che sta succedendo tra il centrocampista spagnolo Luis Alberto e la Lazio è un vero e proprio caso. Il giocatore infatti non si è presentato alle visite mediche di rito in Padeia scatenando la rabbia della società biancoceleste che sta cercando di ricevere le dovute giustificazioni in merito a questo comportamento alquanto anomalo.

Secondo Il Messagero il numero 10 iberico è tornato prepotentemente nei radar rossoneri che non hanno mai abbondonato questa pista. Stando a quanto riportato dal giornale capitolino, il Milan starebbe valutando l’offerta più confacente per evitare l’esborso di 50 milioni richiesto da Lotito: inserire come contropartita Alessio Romagnoli, ormai indietro nelle gerarchie difensive di Stefano Pioli.

Una trattativa tutt’altro che semplice ma che potrebbe entrare clamorosamente nel vivo se i rapporti tra il fantasista spagnolo e i biancocelesti dovessero peggiorare.