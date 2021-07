Il Milan pronto ad offrire 10 milioni per l’attaccante brasiliano

Il nuovo obiettivo per il reparto offensivo rossonero è il brasiliano Kaio Jorge Pinto Ramos, noto anche come Kaio Jorge.

Il talento classe 2002 del Santos che ha un contratto con i bianconeri fino al 31 dicembre 2021, è richiesto da mezza Europa ed è oggetto di desiderio anche della dirigenza rossonera. Maldini, durante il sorteggio del calendario della nuova Serie A 2021/2022 ha espresso la volontà di regalare al suo tecnico Stefano Pioli un terzo attaccante “confermando” il possibile interesse per Kaio Jorge.

Stando a quanto riferito dal giornalista Claudio Raimondi a Sportmediaset, data l’enorme concorrenza per questa giovane promessa, i rossoneri sarebbero in procinto di ingaggiare il centravanti “verdeoro” già da quest’estate senza attendere la fine del suo contratto: per prenderlo subito, spiega l’esperto di mercato, servono ben 10 milioni di euro.