Il Milan sceglie un ex Ajax come alternativa a Tadic

Oltre all’interesse per Tadic, trapelato nelle ultime ore, il Milan, stando alla prima pagina di Tuttosport, sarebbe interessato ad un altro attaccante che si è fatto notare all’Ajax. Stiamo parlando di Hakim Ziyech, oggi in forza al Chelsea.

Alla dirigenza rossonera, infatti, piace l’esterno marocchino, che, insieme al centravanti serbo, è stato uno dei protagonisti della calvalcata dei Lancieri nella stagione 2018/2019, arrivati ad un passo dalla finale di Champions League.

Viste le complicazioni relative alla trattativa per Tadic, con il club olandese che fa muro, la società rossonera vede nel suo ex compagno di squadra una concreta alternativa, a cui si potrebbe arrivare tramite la formula del prestito. Un accordo pare possibile, visti i buoni rapporti tra i due club, con la speranza per la società di via Aldo Rossi di estendere il discorso anche a Bakayoko.

Zyech, nonostante la Champions vinta con i Blues quest’anno, non è stato la pedina principale nella scacchiera di Thomas Tuchel, sebbene si sia fatto trovare sempre pronto: 36 presenze stagionali e 6 reti per lui.