Il Milan sorpassa la Juventus: l’Attaccante è sempre più vicino

Il mercato del Milan è entrato nel vivo. Con l’arrivo di Giroud e Ballo-Touré la squadra si sta rinforzando per tentare il miracolo scudetto. Nonostante ciò il mercato rossonero non si fermerà qui.

Infatti, come riportato da Sport Mediaset, il Milan avrebbe superato la Juventus per l’acquisto del giovane attaccante brasiliano Kaio Jorge. Il talento del Santos ha stregato Maldini che è pronto all’assalto definitivo. Il mercato è appena iniziato ma il Milan non ha intenzione di aspettare per regalare a Pioli una squadra forte e competitiva fin dall’inizio del campionato.