Il Milan valuta la sua cessione, ma non ha intenzione di svendere il talento

Tra i giocatori in uscita dal Milan, c’è Jens Petter Hauge. Arrivato lo scorso anno dopo aver sfidato i rossoneri in Europa League, ora il futuro del talento norvegese potrebbe essere in Bundesliga.

Su di lui è forte l’interesse dell’Eintracht Francoforte, che già ha formulato un’offerta iniziale da 7 milioni di euro più bonus, per arrivare ad un totale di 12 milioni di euro circa.

Tuttavia, al momento le richieste della dirigenza rossonera ancora non sono state soddisfatte. Come riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, il Milan non ha intenzione di svendere Hauge. La cessione potrebbe esserci, ma solo in caso di offerta ritenuta all’altezza.