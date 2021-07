Il Milan vuole stringere per Kaio Jorge, ma c’è il nodo con il Santos

Per il reparto offensivo la dirigenza rossonera del Milan non ha ancora terminato, infatti oltre a Ibrahimovic e Giroud, due profili di indubbia garanzia, il Milan vorrebbe affiancare un profilo giovane in grado di poter crescere vicino a due giocatori di grande talento ed esperienza.

Da tempo l’obiettivo numero uno è Kaio Jorge. Come riporta stamattina Tuttosport, il suo contratto scadrà il prossimo 31 dicembre e dunque a gennaio sarà libero a zero, ma il Milan è intenzionato a metterlo subito a disposizione di Stefano Pioli. Come prosegue il quotidiano, il Santos ha abbassato la sua richiesta da 10 a 6 milioni di euro, ma i rossoneri sono disposti a dare come indennizzo al massimo 3 milioni.