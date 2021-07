Il PSG fa spesa a Milano: tentativo per il titolare rossonero

Il PSG sembra aver deciso di fare spesa a Milano come si evince da un importante tentativo per mettere le mani su un giocatore rossonero. Sportmediaset infatti rivela che Leonardo avrebbe pensato a Theo Hernandez per rinforzare i parigini, che in questo calciomercato non stanno badando a spese.

Il Milan si sente tranquillo della volontà del calciatore, molto legato ai colori rossoneri, ma il PSG vuole fare le cose in grande. Avrebbe pronto un contratto da 5 milioni l’anno per Hernandez, circa il triplo rispetto a quanto il laterale guadagna a Milano.

Per i rossoneri invece sarebbe pronta un’offerta da capogiro pari a 60 milioni di euro. Tali cifre potrebbero far vacillare Maldini, che sicuramente non farebbe le barricate in caso Theo Hernandez volesse essere ceduto al PSG.