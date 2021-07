Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, Josip Ilicic resta al centro delle attenzioni di mercato del Milan.

Maldini e Massara stanno cercando sia un trequartista che un’ala destra, e il nome dello sloveno è accostato ai rossoneri già da qualche tempo.

L’operazione è al momento in stand-by perché il Milan sta temporeggiando per provare ad abbassare gli 8 milioni di euro richiesti dall’Atalanta per il cartellino del giocatore.