Il Milan oltre a lavorare per il mercato in entrata, continua a lavorare per il mercato in uscita.

In queste ore, infatti, come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, si starebbe svolgendo un incontro a Casa Milan tra la dirigenza della Spal e quella rossonera.

Il club ferrarese sarebbe interessato all’attaccante italiano Lorenzo Colombo e sarebbero intenzionati a chiudere l’operazione.