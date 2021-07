Kaio Jorge ha scelto: messaggio al suo entourage, vuole solo una squadra

Il Milan è sempre più attivo sul mercato. Infatti dopo aver messo a segno l’affare Giroud, i rossoneri non si fermano qui e preparano un nuovo colpo in attacco.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Kaio Jorge, attaccante classe 2002 del Santos, che ha il contratto in scadenza col club brasiliano nel dicembre del 2021, dunque pochissimi mesi.

Di fatto il Santos non vuole perderlo a zero, perciò l’esborso per la stella nascente del Brasile è ridotto al minimo: dai 2 ai 4 milioni di euro.

Sul calciatore c’era la Juventus, ma nelle ultime ore è arrivato lo sprint decisivo del Milan. Maldini e Massara stanno lavorando per portarlo subito a Milano.

Secondo quanto riportato da “Tuttosport“, i dirigenti rossoneri hanno trovato un accordo di massima col calciatore. Il brasiliano oltre alla Juve aveva ricevuto offerte dalla MLS ma le ha rifiutate.

Vuole solo il Milan infatti ha fatto sapere al suo entourage che vuole dare priorità solo ai rossoneri.