Non ci sarà nessun caso Kessie per il rinnovo del contratto con il Milan che scade nel 2022. A ribadirlo è lo stesso giocatore alla Gazzetta dello Sport, il quale giura amore eterno ai colori rossoneri: “Voglio restare per sempre al Milan. Sono orgoglioso di questo club e non ho intenzione di lasciare il Milan, assolutamente”.

