Kessie: “Problemi con la società? Vi dico tutto”

In una lunga intervista, Kessie ha dichiarato la sua ferma volontà di rimanere al Milan. Ecco le parole alla Gazzetta dello Sport.

“I tifosi devono stare tranquilli per il rinnovo: voglio solo il Milan. Adesso sono a Tokyo a giocarmi le Olimpiadi, ma non appena tornerò a Milano sistemeremo tutto; non c’è nessun problema con la società, sento in continuazione Maldini e Massara“.

“Perché dovrei essere stanco? Più gioco, più sto meglio, questo è il mio lavoro: correre, fare muro e ripartire. Non mi pesano questi impegni ravvicinati, al termine dei giochi olimpici non vedo l’ora di preparare la nuova stagione col Milan“.