L. Marchetti: “Odriozola il nome più concreto in caso di mancato accordo per Dalot”

Attraverso un editoriale su Tuttomercatoweb, l’esperto di calciomercato Luca Marchetti ha così commentato gli ultimi sviluppi nella ricerca del Milan di un esterno sinistro:

“Dalot procede ma lentamente e così Odriozola rimane assolutamente la pista più concreta nel caso in cui non si riesca a chiudere. Intanto prolunga Calabria fino al 2025. Per Kessié (contratto in scadenza 2022) l’intenzione è quella di rinnovare prima che finisca il mercato, ma ancora il Milan non è arrivato alla cifra giusta. Si procederà per gradi, ma la voglia è di riuscire a confermarlo”.