La Sampdoria punta due calciatori del Milan: contatti avviati

Il Milan è uno dei club più attivi sul mercato. Non solo tanti acquisti importanti, ma anche diverse cessioni. Maldini e Massara hanno le idee chiare.

Due pedine in uscita dal Milan sono Conti e Caldara, gli ex Atalantini non hanno mai convinto pienamente in rossonero. Troppi infortuni e prestazioni deludenti che non li hanno fatti rendere al massimo.

Nelle ultime ore una squadra su tutte è piombata sui due calciatori del Milan. Conti e Caldara, secondo “La Gazzetta dello Sport” sarebbero finiti nel mirino della Sampdoria.

Ci son già stati contatti tra il Milan e la Samp per Conti, i rossoneri avevano aperto all’ipotesi del prestito. Mentre per Caldara Samp e Venezia sono interessati al prestito.

Nelle prossime settimane ci saranno incontri tra Sampdoria e Milan per definire la situazione su Caldara e Conti.