L’agente di Kessiè a Milano. Ecco il perchè

Franck Kessiè attaulmente si trova a Tokyo in attesa di disputare il debutto nel torneo olimpico con la sua Costa d’Avorio. Il suo agente, George Atangana, si trova in queste ore a Milano pronto ad affrontare la questione rinnovo del suo assistito che andrà in scandenza nel 2022.

Potrebbe andare in scena nei prossimi giorni un incontro tra la società e l’agente del centrocampista per provare a trovare l’accordo definitivo.

L’agente sta aspettando una telefonata da parte del club rossonero e il punto di incontro dovrà essere trovato limando i bonus visto che il calciatore chiede 6 milioni di euro a stagione bonus esclusi.

Il Milan, invece, vorrebbe inserirne alcuni in modo da non mettere tutto nella parte fissa.